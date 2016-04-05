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Зарплату сотрудники нового «Радиоприбора» получают без задержек

Зарплату сотрудники нового «Радиоприбора» получают без задержек

Фото: Администрация ПК

Выплата заработной платы всем сотрудникам, принятым на работу в филиал Дубненского машиностроительного завода, организованный на мощностях завода «Радиоприбор», производится своевременно и в полном объеме. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Василия Усольцева, в штате филиала Дубненского машиностроительного завода числятся уже более 200 сотрудников.

Как сообщает руководство предприятия, продолжаются работы по инвентаризации активов завода. Средства от реализации части имущества «Радиоприбора» будут направлены на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия.

«Кроме того, руководство ДМЗ совместно с краевым департаментом промышленности проводит работу по включению производственного комплекса в систему межзаводской кооперации промышленных предприятий Приморья», – подчеркнул Василий Усольцев.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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