Радиационная обстановка в Приморье остается стабильной после ядерных испытаний в КНДР
В настоящее время на территории Приморского края в обычном режиме функционирует 30 пунктов государственной сети наблюдений за радиоактивным загрязнением окружающей среды.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, радиационная обстановка в Приморье остается стабильной. Уровень радиации на территории края варьирует в пределах 0.12-0.14 мкЗв/час. На территории г. Владивостока уровень радиации составляет 0.11 мкЗв/час.
Гамма-спектрометрический экспресс анализ проб атмосферных аэрозолей показал, что пробы имеют обычный фоновый состав. Радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.
3 сентября 2017 года в 17 часов местного времени специалистами ФГБУ «Приморское УГМС» были проведены расчеты перемещения радиоактивных веществ воздушными потоками. По результатам расчетов угрозы радиоактивного заражения территории Приморского края не наблюдается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.09.2017 Радиационный фон в Приморском крае в пределах нормы
-
16.04.2017 В Приморье проводят замеры радиации после неудачного пуска ракеты в КНДР
-
07.01.2016 Радиационный фон в Приморье после испытаний водородной бомбы в КНДР находится в норме
-
15.03.2016 14 радиоактивных фотообъективов отправили обратно в Японию из Владивостока
-
09.09.2016 Изменений радиационного фона на территории Приморья не зафиксировано - гидрометцентр
-
21.04.2016 Радиоактивный металлолом неизвестного происхождения нашли в порту Владивостока
Добавить комментарий