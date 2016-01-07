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Радиационная обстановка в Приморье остается стабильной после ядерных испытаний в КНДР

Радиационная обстановка в Приморье остается стабильной после ядерных испытаний в КНДР

Фото: Sibnovosti.ru

В настоящее время на территории Приморского края в обычном режиме функционирует 30 пунктов государственной сети наблюдений за радиоактивным загрязнением окружающей среды.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, радиационная обстановка в Приморье остается стабильной. Уровень радиации на территории края варьирует в пределах 0.12-0.14 мкЗв/час. На территории г. Владивостока уровень радиации составляет 0.11 мкЗв/час.

Гамма-спектрометрический экспресс анализ проб атмосферных аэрозолей показал, что пробы имеют обычный фоновый состав. Радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено.

3 сентября 2017 года в 17 часов местного времени специалистами ФГБУ «Приморское УГМС» были проведены расчеты перемещения радиоактивных веществ воздушными потоками. По результатам расчетов угрозы радиоактивного заражения территории Приморского края не наблюдается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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