Уголовное дело возбуждено в Приморье по факту ДТП с автобусом, в котором погибли три человека

Следственное подразделение отдела МВД России по городу Находке возбудило уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в котором погибло трое и пострадало семеро человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В рамках расследования уголовного дела пройдет ряд экспертиз. Сейчас специалисты пытаются установить обстоятельства, послужившие причиной ДТП. Как уже установлено, водитель автобуса прошел предрейсовое медосвидетельствование, автобус прошел техосмотр. Алкоголя в крови 40-летнего водителя автобуса не обнаружено.

Как сообщалось ранее 3 сентября в районе 110 км автодороги Артем-Находка-порт Восточный (в районе села Душкино) произошло тяжелое ДТП. На дороге лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус «Киа Грандберд» и автомобиль «Дайхатсу Териос». Легковой автомобиль, в салоне которого находились три человека, перевернулся загорелся. По предварительным данным, в автоаварии погибли члены одной семьи – женщина 1955 года рождения и мужчины 1976 и 1985 годов рождения.

Семеро пассажиров автобуса были доставлены в больницу. Двоим из них (49-летнему мужчине и 41-летней женщине) оказана медпомощь и назначено амбулаторное лечение. Остальные госпитализированные пассажиры не пострадали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]