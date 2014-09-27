Опубликовано приветствие Владимира Путина участникам и гостям третьего Восточного экономического форума

Ровно два дня осталось до открытия во Владивостоке третьего Восточного экономического форума. Официальное приветствие участникам и гостям ВЭФ направил Президент России Владимир Путин.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в послании главы государства говорится, что увеличивающееся с каждым годом количество участников ВЭФ свидетельствует о повышении международного внимания к российскому Дальнему Востоку.

«Близость к самому большому и быстро растущему рынку АТР, богатейшие ресурсы и чистая природа, уникальный транспортно-логистический и промышленный потенциал привлекают к российскому Дальнему Востоку всё большее международное внимание. Подтверждение тому – возрастающее с каждым годом число участников форума – представителей официальных, деловых, научных и экспертных кругов разных стран», – говорится в послании президента.

Обращаясь к участникам и гостям третьего Восточного экономического форума, Владимир Путин подчеркивает, «перед Россией стоит амбициозная задача – обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест».

«Именно на это нацелено формирование территорий опережающего развития – с льготным налоговым режимом, упрощенными механизмами государственного регулирования и контроля, разветвленной инфраструктурой. Этими преимуществами уже активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний, которые реализуют на дальневосточной земле ряд перспективных и многообещающих проектов. Рассчитываем, что по итогам нынешнего форума количество таких инициатив увеличится», – значится в послании.

Дальневосточная стратегия России, по словам главы государства, предусматривает открытость к сотрудничеству, заинтересованность в самой широкой международной кооперации. Поэтому тематика взаимодействия в рамках таких многосторонних структур, как Евразэс, ШОС, АСЕАН, АТЭС, традиционно занимает важное место в повестке дня ВЭФ. Владимир Путин выразил надежду, что «дискуссии будут способствовать выработке эффективных моделей сопряжения различных интеграционных процессов, продвижению по пути создания Большого евразийского партнерства».

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР. Владимир Путин лично примет участие в мероприятиях ВЭФ, свое присутствие на форуме также подтвердили первые лица Японии, Республики Корея и Монголии.

Как ранее отмечал губернатор Приморья Владимир Миклушевский, планируется, что в этом году край подпишет «на полях» ВЭФ не менее 40 соглашений. Более того, регион представит больше всего по ДФО историй успеха участникам форума – это 31 проект высокой степени готовности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]