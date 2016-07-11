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Лермонтовскому ГОКу направлен второй денежный транш из краевого бюджета

Лермонтовскому ГОКу направлен второй денежный транш из краевого бюджета

Фото: Администрация ПК

Второй транш в 50 миллионов рублей направлен предприятию «Лермонтовский ГОК» из краевого бюджета. Организация успешно отчиталась об освоении первой части субсидии в ходе совещания, которое провел первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В этом году субсидию, предусмотренную для поддержки организаций горно-металлургической промышленности, получило градообразующее предприятие села Светлогорье Пожарского района. Это денежная помощь в размере 250 миллионов рублей, которую ГОК должен освоить в пять этапов.

Директор комбината Владимир Калиновский в ходе совещания подчеркнул, что первая часть краевой субсидии успешно освоена предприятием.

«Первый транш, выделенный краем, был реализован на первостепенные, на сегодняшний день, для предприятия задачи: выплата заработной платы работникам, оплата налогов и взносов, оплата услуг, товаров, а также иных затрат на производство Зарплата сейчас выплачивается своевременно и в полном объеме», – отметил он.

По его словам, в настоящее время ГОК работает в штатном режиме, проводится геологоразведка месторождений новых залежей на территории района.

Василий Усольцев подчеркнул, на прошлой неделе предприятию направлен второй транш в размере 50 миллионов рублей. Для контроля за исполнением соглашения планируется выезд в Светлогорье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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