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Еще 300 млн. рублей из бюджета Приморья направят на ликвидацию последствий ЧС

Еще 300 млн. рублей из бюджета Приморья направят на ликвидацию последствий ЧС

Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 миллионов рублей – эти средства будут направлены в муниципалитеты, пострадавшие от обильных дождей в начале августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, поправки в краевой бюджет утвердили на внеочередном заседании Законодательного Собрания в понедельник, 4 сентября. Дополнительные средства нужны для того, чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим от стихии, а также ликвидировать последствия ЧС в муниципалитетах. 300 миллионов рублей в резервный фонд будут направлены за счет внутреннего перераспределения, поэтому основные параметры краевого бюджета не изменятся.

Между тем, многие пострадавшие уже получили выплаты из краевого и федерального бюджетов. Без финансирования пока остаются граждане, не имеющие документов, подтверждающих право собственности.  

На сегодня в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысяч человек, федеральные – почти 15 тысяч. Сейчас все силы краевой администрации брошены на помощь пострадавшим, не имеющим документов на поврежденное имущество. Им помогают оформить заявления в суд, чтобы оперативно направить компенсации. Как раз на эти выплаты сейчас и понадобятся деньги из резервного фонда.

По поручению губернатора Приморья разрабатывается законопроект для приобретения жилья гражданам, чьи дома были полностью уничтожены в результате наводнения. На данный момент, по оценке комиссии, 93 дома признаны непригодными для проживания.

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов своевременно отправить документы в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим.

Всего из краевого и федерального бюджетов на сегодняшний день выплачено более 650 миллионов рублей компенсаций за причиненный ущерб.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ.  Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и средства авиации. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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