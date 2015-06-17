Еще 300 млн. рублей из бюджета Приморья направят на ликвидацию последствий ЧС

Резервный фонд администрации Приморья пополнен на 300 миллионов рублей – эти средства будут направлены в муниципалитеты, пострадавшие от обильных дождей в начале августа.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, поправки в краевой бюджет утвердили на внеочередном заседании Законодательного Собрания в понедельник, 4 сентября. Дополнительные средства нужны для того, чтобы выплатить компенсации всем пострадавшим от стихии, а также ликвидировать последствия ЧС в муниципалитетах. 300 миллионов рублей в резервный фонд будут направлены за счет внутреннего перераспределения, поэтому основные параметры краевого бюджета не изменятся.

Между тем, многие пострадавшие уже получили выплаты из краевого и федерального бюджетов. Без финансирования пока остаются граждане, не имеющие документов, подтверждающих право собственности.

На сегодня в Михайловском, Надеждинском, Октябрьском, Пограничном, Хасанском районах и Уссурийском городском округе краевые выплаты получили более 6,4 тысяч человек, федеральные – почти 15 тысяч. Сейчас все силы краевой администрации брошены на помощь пострадавшим, не имеющим документов на поврежденное имущество. Им помогают оформить заявления в суд, чтобы оперативно направить компенсации. Как раз на эти выплаты сейчас и понадобятся деньги из резервного фонда.

По поручению губернатора Приморья разрабатывается законопроект для приобретения жилья гражданам, чьи дома были полностью уничтожены в результате наводнения. На данный момент, по оценке комиссии, 93 дома признаны непригодными для проживания.

Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил главам муниципалитетов своевременно отправить документы в краевой департамент труда и социальной защиты для обеспечения выплат пострадавшим.

Всего из краевого и федерального бюджетов на сегодняшний день выплачено более 650 миллионов рублей компенсаций за причиненный ущерб.

Напомним, 7 и 8 августа в Приморье прошли проливные дожди, в результате которых оказались подтоплены семь муниципалитетов края – Надеждинский, Михайловский, Хасанский, Ханкайский, Октябрьский, Пограничный районы, а также Уссурийский городской округ. Для ликвидации чрезвычайной ситуации привлекалось почти четыре тысячи человек, почти 300 единиц техники, более 60 плавсредств и средства авиации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]