Ушел из жизни художник Иван Иванович Дункай
Ушел из жизни Заслуженный художник Российской Федерации Иван Иванович Дункай. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Союз художников.
Творчество И. И. Дункая хорошо известно в России и за рубежом. Удэгейский художник Иван Дункай посвятил все свое творчество теме национальной культуры малого народа. Будучи представителем этой национальности, он непосредственно знал уклад жизни и быта, что делало его работы уникальными.
Художник работал в живописи, графике, книжной иллюстрации, обращался к пейзажу, портрету, исторической картине, а также работал в малой пластике. В серии живописных пейзажей И. Дункай изображал тайгу во всей ее первозданности. В портретной серии писал психологически точные образы удэгейцев.
Уход И. И. Дункая является невосполнимой утратой для всех, кто был знаком с этим талантливым и светлым человеком.
Прощание с художником состоится 4 сентября в 16 часов в Уссурийске в Доме художника по адресу ул. Некрасова, 24. Похороны пройдут 5 сентября в с. Красный Яр.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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