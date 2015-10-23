Деловая программа Восточного экономического форума ограничит движение и парковку транспорта на улице Батарейной
В среду, 6 сентября, во Владивостоке начнет свою работу III Восточный экономический форум. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении деловой программы ВЭФ на один день будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, эти меры безопасности будут введены 6 сентября с 01:00 до 23:59 по улице Батарейной - от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.
На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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