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Деловая программа Восточного экономического форума ограничит движение и парковку транспорта на улице Батарейной

Деловая программа Восточного экономического форума ограничит движение и парковку транспорта на улице Батарейной

Фото: Газета Кемерова - A42.ru

В среду, 6 сентября, во Владивостоке начнет свою работу III Восточный экономический форум. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении деловой программы ВЭФ на один день будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, эти меры безопасности будут введены 6 сентября с 01:00 до 23:59  по улице Батарейной - от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной.

На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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