Борис Кубай: Данные подтверждают, что повышения радиационного фона не было

Повышения радиационного фона после испытаний ядерного оружия в КНДР в Приморье не зарегистрировано. Об этом рассказал руководитель Примгидромета Борис Кубай.

- Борис Викторович, какая самая первая мысль посетила Вас при получении информации о вчерашнем землетрясении в Северной Корее?

– Когда мне сообщили, что в 13:30 местного времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5.6 с эпицентром в Северной Корее, первой была мысль о преобладающем в этом районе направлении ветра. Перед глазами сразу пробежали синоптические карты и мысль: направление ветра должно быть северо-западным, а это значит, что условное облако будет уноситься в юго-восточном направлении, т.е. в сторону от Приморского края. Тут же звонком дежурному синоптику было получено полное подтверждение данной мысли.

- Давайте теперь попытаемся вышесказанное объяснить.

– Если предположить, что причиной землетрясения мог быть ядерный взрыв, образовавшееся облако будет подхвачено воздушными потоками, господствующими над районом взрыва. Направление и скорость перемещения облака можно рассчитать с довольно большой точностью. В данном случае условное облако должно перемещаться в юго-восточном направлении, в Японское море, все дальше и дальше удаляясь от Приморского края, не оказывая влияния на радиационный фон. И ежечасные данные радиационного загрязнения тому подтверждение: повышения радиационного фона не обнаружено.

- С 1 сентября во Владивостоке установилась прекрасная, летняя погода. С чем это связано и как долго сентябрьское лето сможет продержаться?

– С 1 сентября, наконец-то, в свои права вступил тихоокеанский антициклон, размывающий облака и поставляющий теплую воздушную массу с прогретой акватории Японского моря.

И, несмотря на возможные попытки атмосферных фронтов внести серьезные изменения в температурный фон, он, скорее всего, останется практически неизменным на протяжении всей предстоящей недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]