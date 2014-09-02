В Арсеньеве прошли «Уроки мужества». Видеорепортаж Вадима Перевалова
Знают ли школьники, когда началась Вторая мировая война и кто был героем Великой Отечественной? Как показывает опрос, в старших классах отвечают на него лишь немногие, а в среднем звене почти полный пробел.
Василий Клоков, председатель городского совета ветеранов войны: «Что такое любовь и ненависть, что такое война. Как она смотрится, как она начинается».
Василий Клоков был ребенком, когда началась Великая Отечественная, и тогда его брат и две сестры ушли на фронт. Сейчас ему 86 лет и он председатель городского совета ветеранов. И пошел уже 10-ый год, как участники боев, труженики тыла, почетные жители Арсеньева каждую среду проводят для школьников «Уроки мужества». Сегодня день особенный. 1 сентября началась Вторая мировая, а 2–го она закончилась. В гостях у ветеранов семиклассники из пятой школы.
Василий Клоков, председатель городского совета ветеранов войны: «Олег Кошевой, Зоя Космодемьянская, они же никто не ответил. Мы и решили, раз призывает правительство и президент, давайте, Совет ветеранов, занимайтесь патриотизмом, пока живы участники тех событий: в боях, трудах».
О чем можно рассказать за час, пока длится «Урок мужества»? Оказывается, о многом. Узнали ребята и про героев молодогвардейцев, и про генерала Карбышева, и про Марата Казея, и про предателя Власова. Еще о том, что гитлеровцы были жестокими, и что безмятежное настоящее — это заслуга всего нашего народа и, особенно, тех, кто погиб на фронте.
Оксана Скосарева, классный руководитель 7 класса: «Наш народ героический во всех отношениях. Мы выиграли войну. У детей теперь будут знания того, как действительно развивались события».
То, что в школе теперь давать не успевают, или в интернете преподносят в искаженном виде, арсеньевские ветераны должны исправить. Ведь они на себе испытали невзгоды, лишения, потерю близких. Они знают истинную цену Победы, и им школьники верят.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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