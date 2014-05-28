300 миллионов пострадавшим от потопа. Депутаты Законодательного собрания Приморского края собрались на внеочередном заседании. Тема обсуждения одна — материальная помощь жителям затопленных районов.

На повестке лишь один ключевой вопрос — корректировка краевого бюджета. Депутаты приняли решение выделить дополнительные 300 миллионов рублей. Деньги необходимы на ликвидацию последствий от ливневых дождей, которые были месяц назад.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «Эти изменения обусловлены необходимостью увлечение резервного фонда администрации Приморского края для осуществления выплат. И это даст возможность завершить все выплаты гражданам, которые в этом нуждаются. Это более 14 тысяч человек».

Галуст Ахоян, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Основные параметры краевого бюджета остаются неизменными. Только добавляются 300 миллионов для ликвидации последствия. На ЧС».

За корректировки в бюджете депутаты голосуют единогласно. Все прекрасно понимают необходимость дополнительного финансирования. Большинство из них своими глазами видели, сколько бед наделала стихия.

Сергей Ищенко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Мы должны приложить максимум усилий и разработать комплекс мер, чтобы мы были готовы к приему и тайфунов и таких больших дождей».

В ходе обсуждения законопроекта некоторые депутаты высказали предложение в дальнейшем рассмотреть возможные варианты системной работы по предотвращению подобных ЧС.

Александр Лось, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Нужно вносить изменения в федеральные законы, где слово «предупреждение» отсутствует. Я сейчас этим занимаюсь и, я думаю, на следующей сессии мы будем работать и будем готовить свои предложения. Чтобы все-таки внести предупреждения. Потому что понято, что лучше потратить копейки и построить дамбу, чем потом людям предоставлять новое жилье».

В этом году для ликвидации ЧС привлекались почти четыре тысячи человек, более трехсот единиц техники. Выплаты пострадавшим уже составили 650 миллионов рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]