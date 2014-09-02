Александр Карелин проведет урок борьбы в рамках ВЭФ в Приморье

Олимпийский десант высадится в Приморье. В рамках третьего Восточного экономического форума знаменитые спортсмены проведут уроки спорта для приморских школьников во вторник, 5 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поделится с ребятами своим алгоритмом успеха в спорте и жизни. Легендарный спортсмен, Герой России Александр Карелин проведет урок борьбы во Владивостоке в школе №40 во вторник, 5 сентября.

Также в этот же день олимпийские чемпионы Лондона и Рио проведут уроки спорта в школе № 82 в рамках проекта «Олимпийский патруль».

В программу урока войдут зарядка с чемпионами Олимпиады-2012 по дзюдо Тагиром Хайбулаевым, Арсеном Галстяном и Мансуром Исаевым, мастер-класс по стрельбе из лазерного пистолета от победителя Олимпиады-2016 по современному пятиборью Александра Лесуна и квест-игра «Быстрее. Выше. Сильнее».

Кроме того, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделится секретами мастерства с юными пловцами.

В рамках третьего Восточного экономического форума запланирована обширная спортивная программа, включающая международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано, Дальневосточные корпоративные игры, благотворительный забег, парусную регату, гала-матчи по различным видам спорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]