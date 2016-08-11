Новости Спорт

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:09
  0

Во Владивостоке состоится благотворительный забег в защиту редких видов животных

Во Владивостоке состоится благотворительный забег в защиту редких видов животных

Фото: Администрация г. Владивостока

В среду, 6 сентября, в рамках III Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет благотворительный забег в защиту редких видов животных. Участники пробегут дистанции в 1 и 5 км по территории острова Русский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока, собранные средства будут направлены на меры по увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.

Торжественное открытие забега, его старт и финиш пройдут на автомобильной дороге в районе школы № 5 (поселок Канал, 29). Время проведения мероприятия – с 6 до 10 часов, старт всех участников забега запланирован на 7 часов 30 минут.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте благотворительного забега. Выдача стартовых комплектов будет осуществляться до 6 часов 50 минут в стартовом городке в поселке Канал. На место старта будет организован трансфер от центральной площади Владивостока с 5 часов утра. Участникам забега необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или бейдж участника форума. Проезд личного транспорта к месту старта (поселок Канал) будет временно ограничен.

Телефон для справок 8 (804) 333-73-01.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря