Во Владивостоке состоится благотворительный забег в защиту редких видов животных

В среду, 6 сентября, в рамках III Восточного экономического форума во Владивостоке пройдет благотворительный забег в защиту редких видов животных. Участники пробегут дистанции в 1 и 5 км по территории острова Русский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока, собранные средства будут направлены на меры по увеличению популяции уникальных животных Дальнего Востока.

Торжественное открытие забега, его старт и финиш пройдут на автомобильной дороге в районе школы № 5 (поселок Канал, 29). Время проведения мероприятия – с 6 до 10 часов, старт всех участников забега запланирован на 7 часов 30 минут.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте благотворительного забега. Выдача стартовых комплектов будет осуществляться до 6 часов 50 минут в стартовом городке в поселке Канал. На место старта будет организован трансфер от центральной площади Владивостока с 5 часов утра. Участникам забега необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или бейдж участника форума. Проезд личного транспорта к месту старта (поселок Канал) будет временно ограничен.

Телефон для справок 8 (804) 333-73-01.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]