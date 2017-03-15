Глава «Росавтодора» проверяет качество дорог во Владивостоке. Роман Старовойт вместе с городскими и краевыми чиновниками проинспектировал ход ремонта на улицах Фадеева, Светланская, Всеволода Сибирцева и Народном проспекте.

Глава Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт лично контролирует ремонт автомагистралей во Владивостоке. В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в приморской столице ведутся масштабные работы.

Роман Старовойт, глава Федерального дорожного агентства «Росавтодор»: «В этом году по решению президента страны 625 млн рублей выделено для Владивостокской агломерации. В целом работы ведутся по графику».

Глава «Росавтодора» отметил, что в случае обнаружения дефектов во время приемки работ по госконтрактам все замечания должны быть устранены по гарантийным обязательствам в максимально короткие сроки. В ходе проверки дорог краевого центра было отмечено, что Владивосток может рассчитывать на выделение средств и участие в проекте «Безопасные и качественные дороги» и на следующий год.

Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации города Владивостока: «У нас уже есть список дорог, которые планируем включить в проект программы «Безопасные и качественные дороги». Если мы в этом году делаем основные городские магистрали, то в следующем планируем зайти на магистрали районного значения».

Строительный сезон во Владивостоке еще не завершен. Работы на городских магистралях завершат до конца октября.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]