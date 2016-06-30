Более 200 иностранцев въехали в Приморье по электронной визе
С каждым днем упрощенный визовый режим, введенный на территории Свободного порта Владивосток, становится все более популярным. На данный момент количество зарубежных гостей, решивших воспользоваться нововведением и посетить Приморье, превысило тысячу человек.
Как сообщает Минвостокразвития России, спустя месяц после того, как вступил в силу закон о выдаче в России электронного типа виз, на территорию Свободного порта Владивосток по новой схеме въехало уже более 200 иностранцев. Почти все они прибыли в Приморье из Китая и Японии, однако среди первопроходцев есть и граждане из стран Ближнего Востока.
Количество путешественников, уже воспользовавшихся режимом электронной визы, – это только пятая часть всех иностранцев, проявивших интерес к нововведению. На сегодня зарубежным туристам выдано более тысячи электронных виз. Обладатели документа смогут въехать на территорию Свободного порта на срок до восьми суток.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, пока попасть в Россию по новому режиму можно только через два приморских пункта пропуска – морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также морем через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».
Кроме того, с января для обладателей электронных виз откроют свои двери морские пункты пропуска «Корсаков» в Сахалинской области и «Петропавловск-Камчатский» в Камчатском крае.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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