В Иркутске оперативники уголовного розыска задержали семейную пару из Владивостока, которая обманным путем обобрала пенсионерку. Улов мошенников — около 450 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет потерпевших от действий подозреваемых по всему Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

Злоумышленники с ребенком на руках в центре Иркутска обратились к пожилой женщине. Представились беженцами и попросили занять им на время российских денег, поскольку у них в наличии есть только валюта. Сердобольная женщина, проникнувшись состраданием к семейной паре с маленьким ребенком, предложила им ночлег, а на следующий день сняла со своего банковского счета все свои сбережения. Получив денежные средства, злоумышленники в качестве залога оставили 85-летней пенсионерке пачку купюр «Банка приколов».

- Что бы мне вот в милицию не пойти и сказать: вот такая ситуация. Они бы их на месте преступления поймали. Ну, я подошла, деньги отдала – 444 тысячи. Он передал сразу жене, на заднее сиденье, с ребенком она сидела. Я клюнула из-за того, что никакая махинация не может быть – женщина, ребенок. Я бы так, если бы он один был, я не села бы даже в машину.

После обращения потерпевшей полиции понадобилось несколько часов, чтобы задержать «гастролеров». Ими оказались молодые супруги, жители Владивостока. Глава семьи уже имеет судимость за мошенничество.

Подозреваемый: «Приехали в город Иркутск, работать – бижутерию продавать. Потом мы, умысел там был бабушку там... на счет перевод получить».

Подозреваемая: «В центре города ехали по улице, я увидела бабушку. Подъехали, я открыла окно и спросила, не смогла бы она нам помочь».

Следственными органами МВД Иркутска возбуждено уголовное дело по статье 159 «мошенничество» Уголовного кодекса России. Семейной паре грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Ирина Сырова, руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю: «Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность фигурантов к другим противоправным деяниям в разных регионах страны от Дальнего Востока до Приангарья. Предварительно известно, что автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, приобретен ими в Республике Бурятия».

Граждан, пострадавших от действий этих лиц, полиция просит обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам: 02 или 8 (3952) 21-68-05, 8 (3952) 24-24-66.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]