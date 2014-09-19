«Вести: Приморье. Интервью»: Все больше приморцев интересуется греблей
«Вести: Приморье. Интервью» с Иваном Штылем, гребцом-каноистом, 14-кратным чемпионом мира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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