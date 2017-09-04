В одном из домов Владивостока неизвестный сломал домофон
В ночь на 4 сентября неизвестный сломал домофон в доме по адресу Адмирала Горшкова, 4. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.
Момент порчи чужого имущества попал на видео. Тех, кто узнал нарушителя, просят сообщил в полицию.
Заявление по факту происшествия в полицию уже написано.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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