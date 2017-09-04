В одном из домов Владивостока неизвестный сломал домофон

В ночь на 4 сентября неизвестный сломал домофон в доме по адресу Адмирала Горшкова, 4. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Момент порчи чужого имущества попал на видео. Тех, кто узнал нарушителя, просят сообщил в полицию.

Заявление по факту происшествия в полицию уже написано.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 3 2017 в 7:13 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]