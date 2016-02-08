Работница ювелирной мастерской в Находке пойдет под суд за хищение украшений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Преступление совершено, когда фигурантка работала заведующей производством в городской ювелирной мастерской. В октябре 2014 года она приняла от местной жительницы золотую брошь и золотое кольцо, что далее отправить украшения в ДВО РАН г. Владивосток на геммологическую экспертизу.

Вместо этого спустя несколько дней обвиняемая взяла из сейфа эти ювелирные изделия и сдала их под залог в ломбард. Полученные деньги она потратила на личные нужды.

В результате собственнице золотых украшений причинен ущерб на сумму 123 тысячи рублей.

Следует отметить, что данное уголовное дело возбуждено после вмешательства прокуратуры, которая отменила первоначальное незаконное решение органа предварительного расследования об отказе в возбуждении уголовного дела.

В настоящее время материалы дела направлены прокурором в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]