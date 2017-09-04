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Из-за ДТП во Владивостоке образовалась автопробка по направлению в сторону Второй Речки

Из-за ДТП во Владивостоке образовалась автопробка по направлению в сторону Второй Речки

Фото: dps_vl

В районе остановки обещественного автотранспорта Проспект 100-лет Владивостоку произошло ДТП с участием четырех машин. Видео происшествия появилось несколько минут назад на сайте инстаграм dps_vl.

Судя по видео, водители не соблюдали скоростной режим и дистанцию, и вовремя не успели затормозить. В настоящее время по направлению в сторону Второй Речки образовалась автопробка.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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