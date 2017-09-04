Из-за ДТП во Владивостоке образовалась автопробка по направлению в сторону Второй Речки

В районе остановки обещественного автотранспорта Проспект 100-лет Владивостоку произошло ДТП с участием четырех машин. Видео происшествия появилось несколько минут назад на сайте инстаграм dps_vl.

Судя по видео, водители не соблюдали скоростной режим и дистанцию, и вовремя не успели затормозить. В настоящее время по направлению в сторону Второй Речки образовалась автопробка.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Сен 4 2017 в 12:07 PDT

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]