Из-за ДТП во Владивостоке образовалась автопробка по направлению в сторону Второй Речки
В районе остановки обещественного автотранспорта Проспект 100-лет Владивостоку произошло ДТП с участием четырех машин. Видео происшествия появилось несколько минут назад на сайте инстаграм dps_vl.
Судя по видео, водители не соблюдали скоростной режим и дистанцию, и вовремя не успели затормозить. В настоящее время по направлению в сторону Второй Речки образовалась автопробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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