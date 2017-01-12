Дорогу к ТОР «Михайловский» начали асфальтировать в Приморье
Дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на строительстве дороги Хабаровск–Владивосток–Меркушевка к земельному участку компании «Мерси-Трейд». Работы идут в рамках реализации мероприятий по созданию ТОР «Михайловский».
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Примосркого края, на объекте работают более 20 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, катки, асфальтоукладчик и более 20 специалистов.
Укладка земляного полотна будущей дороги завершена на 75%, поэтому на уже готовом участке приступили к укладке асфальтобетона. Также уже завезли железобетонные балки и в ближайшие дни будет смонтирован однопролетный мост длиной 18 метров через водоотводной канал.
Общая протяженность автодороги составит 6,5 километров. Срок завершения строительных работ – ноябрь 2017 года.
В Приморье на сегодняшний день создано четыре территории опережающего развития – производственно-логистический ТОР «Надеждинская», специализирующийся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», одна из крупнейших судостроительных верфей не только в России, но и в мире ТОР «Большой Камень», а также ТОР «Нефтехимический».
Создание необходимой инфраструктуры за счёт государства – главное отличие режима ТОРов. Строительство инфраструктуры в Приморье должны завершить к концу 2017 года. Всего для ТОРов «Михайловский» и «Надеждинская» будет создано 24 объекта инфраструктуры. Из них за 12 объектов отвечает Приморский край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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