Владимир Миклушевский встретился с Президентом Монголии

В преддверии третьего Восточного экономического форума губернатор Приморья Владимир Миклушевский в понедельник, 4 сентября, провел официальную встречу с президентом Монголии Баттулгой Халтмаагийном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества территорий в различных областях.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, недавно избранный глава Монголии Баттулга Халтмаагийн прибыл в Приморье для участия в одном из самых масштабных и значимых деловых событий Азиатско-Тихоокеанского региона – третьем Восточном экономическом форуме.

Владимир Миклушевский поприветствовал монгольского лидера на приморской земле и поздравил с победой на выборах, а также подчеркнул, что Приморье и Монголию связывают долгие добрососедские отношения. Особенно губернатор края отметил положительную динамику развития внешней торговли между территориями: в первом полугодии этого года товарооборот Приморья с Монголией вырос в 3,8 раза.

«Это очень хороший показатель. Пока мы сотрудничаем только в плане экспорта товаров из нашего региона в Монголию, но нужно развивать и импорт», – отметил губернатор края.

В свою очередь Баттулга Халтмаагийн поделился с Владимиром Миклушевским планами по реализации совместно с Приморьем проектов в сфере логистики и транспорта. Он рассказал, что Монголия заинтересована в перевозке грузов в страны АТР по территории Приморского края через международные транспортные коридоры и порты, расположенные в южной части региона.

«Прежде всего нас интересует порт Восточный. Завтра я намерен посетить его, чтобы на месте ознакомиться с его работой», – отметил Баттулга Халтмаагийн.

Стороны обсудили возможности развития межрегиональных связей в данной сфере.

В заключение встречи Владимир Миклушевский поблагодарил Баттулгу Халтмаагийна за визит, поделал успешной работы на форуме и пригласил посетить выставку «Улица Дальнего Востока».

Отметим, третий Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета 6 и 7 сентября.

Справочно:

По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот Приморского края с Монголией составил 2,3 миллионов долларов США. Главный товар, экспортируемый Приморьем в соседнюю страну, – злаковые культуры.

Вместе с тем, наиболее активны связи сторон в сфере культуры и образования. В 2010 году на 15-ом Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Администрация Приморского края и Администрация Центрального аймака Монголии заключили Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, физической культуры и спорта.

По мнению экспертов, наиболее перспективными направлениями взаимодействия между Приморским краем и Монголией могут стать также туризм, здравоохранение, животноводство и расширение связей в области охраны окружающей среды.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]