Российские ученые проведут раскопки пещер с останками древних животных на Дальнем Востоке

Палеонтологи Уральского отделения РАН проведут раскопки пещер в окрестностях Владивостока, где ранее были найдены останки древних животных. В экспедиции также примут участие сотрудники геологического института Дальневосточного отделения РАН, сообщил в понедельник ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"В 2018 году мы поедем на Дальний Восток в район Владивостока. Место уникально тем, что в нем есть останки северной фауны: северный олень, бурый медведь и останки южной фауны: красный волк, гигантская белка-летяга. Экспедицию проведем совместно с коллегами из геологического института Дальневосточного отделения РАН", - сказал Косинцев, добавив, что ранее ученые обнаружили останки тигров, гималайских медведей, носорогов, мамонтов, оленей, а также пещерных тигров, леопардов, гиен.

"Будет интересно сравнить, как менялась фауна от мамонтовой эпохи к современности на Дальнем Востоке и на Урале. Изучив останки из Владивостока и Урала, мы сможем понять закономерности изменения природы и экосистем. На основе исследования можно будет прогнозировать изменения в природе в будущем", - уточнил он.

Ранее научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов отметил, что в полевой сезон 2016 года на территории Национального парка "Земля леопарда" Хасанского района Приморского края была найдена пещера с десятками тысяч фрагментов костей древних животных - тигров, леопардов, медведей и оленей, живших около 40-50 тыс. лет назад.

По словам ученых, такие находки в этом регионе встречаются в одном месте крайне редко. Тогда экспедиция была организована совместно с Биолого-почвенным институтом ДВО РАН.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]