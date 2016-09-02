Виктора Черепкова похоронят во Владивостоке
Прощание с бывшем мэром Владивостока Виктором Черепковым, скончавшимся 2 сентября, состоится 5 сентября в Центральной клинической больнице в Москве, похоронят его во Владивостоке. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Прощание с Виктором Ивановичем Черепковым состоится в Москве в 09.00 (мск) 5 сентября в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25. Проститься с ним можно будет и во Владивостоке, где он будет похоронен, - в 13.00 (местного времени) 6 сентября на 7 участке Лесного кладбища", - сообщили в семье Черепкова.
Виктор Черепков скончался в ЦКБ 2 сентября после продолжительной болезни на 76-м году жизни.
Он родился 16 апреля 1942 года в Рязанской области. Избран главой Владивостока в июне 1993 года, в декабре следующего года президент РФ Борис Ельцин своим указом отстранил его от должности в связи с "длительным неисполнением своих обязанностей".
Однако в августе 1996 года суд восстановил экс-мэра в должности, через два года он покинул пост в связи с истечением срока полномочий. В 2001 году создал и возглавил незарегистрированную партию "Свобода и Народовластие". Черепков был почетным гражданином города Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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