Стало известно,когда Президент прибудет во Владивосток

Президент России Владимир Путин завершает работу на саммите БРИКС, который проходит в Китае. Во вторник у него и его коллег по объединению запланирована встреча в формате "аутрич" (outreach) с лидерами государств, приглашенных к совместной работе. На встречу приглашены президенты Египта, Таджикистана, Мексики, Гвинеи и премьер-министр Таиланда. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Как пояснял ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, в этой работе принимают участие руководители пяти развивающихся стран и государств с формирующимися рынками с разных континентов, а не только соседи страны-председателя по региону, как это было раньше.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча будет посвящена реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а также расширению партнерства в целях развития. "Мы услышим выступления всех участников, всех глав государств и правительств, которые принимают участие в этом формате", - сообщил журналистам представитель Кремля.

Затем глава российского государства проведет отдельную встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Как ожидается, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско- мексиканских отношений, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадках международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики и, прежде всего, ситуацию вокруг Венесуэлы.

По окончании визита в Китай Путин по традиции пообщается с представителями СМИ, "даст свои оценки состоявшимся переговорам, состоявшейся работе, упомянет и о контактах с лидерами стран, с которыми он будет встречаться на полях БРИКС", сообщил ранее Ушаков.

Затем президент России отправится во Владивосток, где 6-7 сентября примет участие в работе Восточного экономического форума. Во Владивостоке Путина ждут уже вечером во вторник. При этом вечером 5 сентября Путин планирует осмотреть экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции дать старт работе ряда предприятий региона, сообщили накануне в пресс-службе Кремля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]