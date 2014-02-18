В Приморье вынесен приговор обвиняемому в заведомо ложном доносе на сотрудника полиции

Лесозаводский районный суд признал местного жителя виновным в совершении заведомо ложного доноса в отношении полицейского.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в январе 2017 года житель Лесозаводска обратился в полицию с заявлением о том, что сотрудник полиции причинил ему телесные повреждения. Однако, проверкой установлено, что этот полицейский в момент якобы избиения заявителя находился на дежурстве и отдел полиции не покидал. Информация была подтверждена записями камер видеонаблюдения, а также показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела.

Установлено, что фигуранты дела проживают в одном доме, а сотрудник полиции неоднократно делал мужчине замечания о недостойном поведении и нарушении общественного порядка. Однако телесных повреждений ему никогда не наносил.

Было возбуждено уголовное дело, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления). Суд признал подсудимого виновным в заведомо ложном доносе и назначил ему за содеянное штраф в размере 110 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]