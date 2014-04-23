Раз в год работники авиакомпании «Прогресс» холдинга «Вертолеты России» выбирают лучших по профессии. Обычно это рабочие специальности, однако в этом году к ним присоединились инженеры.

Авиакомпания «Прогресс» выпускает высокотехнологичную продукцию и здесь все самое передовое. Поэтому конкурс профессионального мастерства на предприятии проводят ежегодно, чтобы рабочим и инженерам был стимул развиваться.

Елена Абиева, начальник учебного центра ПАО ААК «ПРОГРЕСС»: «На нашем предприятии трудятся рабочие, которые задействованы в производстве очень серьезной авиационной техники. Их профессионализм требует от них точного исполнения техпроцесса, до тысячных долей миллиметра».

У каждого участника свой ответ на вопрос, почему он здесь оказался. Объединяет их всех одно: желание преодолеть себя, выйти на новый уровень мастерства. Алексея Романенко сразу после окончания профессионального училища приняли на работу токарем. Несколько лет набирался опыта и теперь готов на деле подтвердить свое стремление стать лучшим.

Алексей Романенко, токарь: «Мне хотелось заработать разряд, повысить его. Мне в прошлом году понравилось. Все соперники были сильными. Занял тогда 4-е место. Не повезло. В этом году, надеюсь, повезет и займу первое».

Соревнуются по восьми специальностям. Возраст участников не ограничен, количество — тоже, было бы желание. А вот по разрядам итоги подводят отдельно. Победитель досрочно повышает свой уровень и, соответственно, зарплата его тоже растет. Кстати, Алексей Романенко все-таки стал первым, как и хотел. И, как потом признались победители, в других профессиях они бы не добились таких результатов, если бы их не готовили к конкурсу опытные рабочие.

Михаил Нефёдов, сборщик-клепальщик, победитель конкурса: «Когда пришел на завод, дали наставника Касьяненко Бориса Андреевича. Можно сказать, всё, что на данный момент я умею, это его заслуга».

«Прогресс» – участник корпоративного чемпионата профмастерства холдинга «Вертолеты России». В престижных номинациях «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Инженерная графика CAD» в этом году работники арсеньевского предприятия стали призерами среди вертолетных заводов России. Теперь и по другим профессиям прогрессовцы тоже планируют занять призовые места.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]