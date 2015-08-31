Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 09:56
  0

Бухты Аякс и Парис временно закрыты для навигации маломерных судов

Бухты Аякс и Парис временно закрыты для навигации маломерных судов

Фото: Администрация ПК

Движение судов в акватории бухт Аякс и Парис запрещено на период проведения III Восточного экономического форума. Ограничение действует с 4 сентября до 14.00 8 сентября.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края площадь запрета на движение ограничена линией, соединяющей мыс Новосильского, мыс Житкова и бухты Новик (поселок Подножье), а также линией, соединяющей мыс Доронина и мыс Шигина.

«С 4 по 8 сентября в акватории бухт Аякс и Парис разрешен заход только судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию в бухту Новик, специальных спасательных судов, судов для оказания экстренной медицинской помощи», – подчеркнули в ведомстве.

Постоянный мониторинг за состоянием морских акваторий бухт Аякс и Парис осуществляет служба управления движения судов Владивосток Дальнереченского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря