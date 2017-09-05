Шофер самосвала погиб на автодороге Хабаровск – Находка, пытаясь сесть за руль. На родине, в Армении, у мужчины осталась большая семья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на портал "Губерния", в субботу в районе имени Лазо, на автодороге Хабаровск – Находка, водитель самосвала стал жертвой аварии. Смертельные травмы получил работник дорожного предприятия – 45-летний уроженец Армении. Когда шофер пытался забраться в кабину большегруза, его сбил микроавтобус, на котором семейная пара из Комсомольска-на-Амуре ехала в Приморье.

Незадолго до происшествия грузовик сломался, и водитель вызвал помощь по телефону. На выручку приехал шофер точно такого же китайского «Фо», чтобы взять машину на буксир. Сцепив грузовики, мужчины пошли по кабинам. Один из них забраться за руль не успел. Микроавтобус пролетел мимо борта «Фо» в каких-то сантиметрах, сбил шофера большегруза и сорвал водительскую дверь.

По словам водителя «Тойоты Региус», он до последнего не видел препятствия, так как его ослепили фары встречного автомобиля. На самосвале была включена аварийная световая сигнализация, однако из-за слоя грязи на задней части грузовика огни были едва заметны. В первые секунды супруги даже не поняли, что произошло.

Тело водителя «Фо» нашли в кювете. В Армении у погибшего остались беременная жена и четверо детей. Через месяц мужчина собирался поехать на родину, чтобы присутствовать при рождении пятого ребенка.

Публикация от newsbox24.tv (@newsbox24.tv) Сен 4 2017 в 6:29 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]