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Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморье

Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморье

Фото: ПортНьюс

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Зарубино в Приморском крае для строительства терминала для перевалки зерновых грузов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС. 

"Расширить морской порт Зарубино (Приморский край) за счет включения в состав его границ земельных участков, расположенных в Хасанском районе, и создаваемого искусственного земельного участка, предназначенных для строительства зернового терминала мощностью 33,5 млн тонн в год", - говорится в распоряжении.

Терминал, предназначенный для приема судов грузоподъемностью до 91,3 тысячи тонн, будет использоваться для перевалки пшеницы, кукурузы и сои. В составе терминала построят пять причалов, склад, железнодорожный и автодорожный фронт, конвейеры.

"Принятое решение направлено на развитие портовой инфраструктуры Приморского края, позволит создать новые рабочие места в регионе", - отмечается на сайте правительства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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