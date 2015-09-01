Сергей Дарькин станет участником самой острой дискуссии на Восточном экономическом форуме

В работе третьего Восточного экономического форума примет участие президент ПАО «Инвестиционная Тихоокеанская Группа» («ТИГР») Сергей Дарькин. Он выступит с докладом на сессии, посвященной инвестиционным проектам в рыбной отрасли.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-центр ПАО "ТИГР", обсуждение пройдет в первый день форума, 6 сентября, с 17:30 до 19:00. Эта сессия обещает стать одной из самых острых дискуссионных площадок. Участники обсудят, как обеспечить привлечение финансирования под новые инвестиционные проекты, риски и административные барьеры, вопросы развития береговой рыбопереработки и судостроения, оценят инвестиционный потенциал смежных отраслей (холодильная инфраструктура, обслуживание рыбопромыслового флота).

- Мы готовы вложить в рыбную отрасль примерно 1 миллиард долларов. Мы видим большой потенциал в этом секторе, и сама отрасль готова принять крупные инвестиции, - сказал Сергей Дарькин.

Для справки:

ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») была создана в декабре 2014 года по инициативе Сергея Дарькина в целях привлечения частных инвестиций на Дальний Восток. Работа «ТИГРа» нацелена на реализацию высокодоходных инвестиционных проектов, которые будут способствовать развитию Дальнего Востока и торгово-экономических связей с крупнейшими азиатскими экономиками, прежде всего с Китайской Народной Республикой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]