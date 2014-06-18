Новую технику получили пожарные Приморья

Три новые пожарные машины, приобретенные за счет средств краевого бюджета, будут работать в Черниговском, Надеждинском и Михайловском районах Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, в новых машинах предусмотрена дополнительная кабина для пожарных и отсеки для размещения оборудования. Кроме этого, машина позволяет доставлять к месту пожара шесть тонн воды и 360 литров пенообразователя. Это позволит тушить пожары более продолжительное время до дозаправки, что особенно актуально для отдалённой местности.

Также новые пожарные машины оснащены аварийно-спасательным оборудованием, которое можно применять в ликвидации последствий ДТП и других чрезвычайных ситуациях.

Специальная техника приобретена в рамках краевой госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013-2020 годы».

Всего в 2017 году на покупку новой пожарной техники в краевом бюджете предусмотрено более 30 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]