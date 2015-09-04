Владимир Путин проведет четыре дня в Приморье

Вечером 5 сентября Президент России Владимир Путин прибывает во Владивосток. Его визит в Приморье продлится с 5 по 8 сентября. Это будет одна из самых длительных поездок главы государства в российский регион за последнее время,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт РГ.

Завтра глава государства осмотрит экспозицию, посвященную территориям опережающего развития, а также в режиме видеоконференции даст старт ряду предприятий, сообщили в пресс-службе Кремля. 6 сентября Путин проведет заседание президиума Госсовета, участники обсудят вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока. В тот же день президент встретится с иностранными бизнесменами - участниками Восточного экономического форума. А также проведет переговоры с корейским коллегой Мун Чжэ Ином.

В четверг, 7 сентября, Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ: поделится своим видением перспектив сотрудничества на Дальнем Востоке, расскажет о подходах к региональной экономической интеграции, в том числе в контексте создания большого евразийского пространства, даст оценку острым политическим вызовам и угрозам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с лидерами Японии и Монголии. А затем все трое примут участие в церемонии передачи студентам и преподавателям Дальневосточного федерального университета "капсулы времени" будущего Дворца единоборств. На этом день не закончится: лидеры посетят финальные соревнования Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано.

И наконец, 8 сентября, президент на судостроительном комплексе "Звезда" ознакомится с проектами завода. Кроме того, Путин проведет встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]