В Уссурийске завершены аварийно-восстановительные работы после августовского циклона

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России (г. Красноярск) инспектирует результаты аварийно-восстановительных работ на территории Приморского края, пострадавшей от ливневых подтоплений 7 августа. Начальник центра генерал-лейтенант Сергей Диденко посетил Уссурийск, наиболее пострадавший от стихии.

Генерал Диденко осмотрел состояние домов, приусадебных участков, социально значимых объектов, восстановлением которых занимались подразделения МЧС России, и встретился с горожанами, чьи дома попали в зону стихийного бедствия. Нареканий к работе аварийно-восстановительных и ремонтных бригад, которые практически месяц приводили в порядок домовладения, инфраструктуру и городские территории, нет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, проблемным вопросом на сегодня остаются выплаты населению, понёсшему ущерб от подтоплений. В беседе с главой администрации Уссурийска Евгением Коржом Сергей Диденко подчеркнул, что все выплаты населению должны быть завершены в кратчайшие сроки. «Где возникают проблемы с регистрацией граждан необходимо организовать консультационную помощь и содействие со стороны органов госвласти. Люди должны знать, какие выплаты им положены по закону и в какие сроки их можно получить, включая рассмотрение вопросов в судебном порядке», - сказал Сергей Диденко и отметил, что компенсационные выплаты гражданам находятся на ежедневном контроле МЧС России и затягивание ситуации с выплатами недопустимо.

Городской глава доложил, что уже предпринят ряд мер, способствующих скорейшему решению вопроса. В частности, продлено время работы почтовых отделений, где осуществляются выплаты, увеличение число почтальонов и количество подомовых обходов, во время которых проводятся юридические разъяснения населению. Не прерывают работу комиссии по социальным вопросам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]