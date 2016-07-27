Анонс на 6 сентября

6 сентября во Владивостоке начнет свою работу III Восточный экономический форум. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении деловой программы ВЭФ на один день будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной. Эти меры безопасности будут введены 6 сентября с 01.00 до 23.59 по улице Батарейной — от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной. На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.

6 сентября во Владивостоке в рамках III Восточного экономического форума пройдет благотворительный забег в защиту редких видов животных. Участники пробегут дистанции в 1 и 5 км по территории острова Русский. Торжественное открытие забега, его старт и финиш пройдут на автомобильной дороге в районе школы № 5 (поселок Канал, 29). Время проведения мероприятия – с 6.00 до 10.00, старт всех участников забега запланирован на 7.30. Проезд личного транспорта к месту старта (поселок Канал) будет временно ограничен. Телефон для справок 8 (804) 333-73-01.

6 сентября во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра состоится выступление камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета в рамках культурной программы Третьего Восточного экономического форума.

6 сентября во Владивостоке в 19.00 на центральной площади выступит «Хор Турецкого» с программой «Народное караоке». Все желающие жители и гости Приморья смогут спеть любимые песни вместе со своими кумирами.

6-7 сентября во Владивостоке на площадке многофункционального концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена» пройдет международный турнир по дзюдо имени основателя этого вида спорта, Олимпийского чемпиона Дзигоро Кано. Начало 6 сентября в 11.00, 7 сентября в 12.00. Открытие 7 сентября в 20.00.

6 сентября во Владивостоке в 19.00 в спорткомплексе «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) состоится второй гала-матч участников Восточного экономического форума. Сыграют в баскетбол со сборной администрации Приморского края министры российского правительства, руководители госкорпораций и представители бизнеса. Вход свободный.

6 сентября г. Калининград. ФК «Балтика» Калининград - ФК «Луч-Энергия» Владивосток. 12 тур ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-18 гг.

6 сентября г. Иркутск. БК «Спартак-Приморье» Владивосток – БК «Иркут» Иркутск. Кубок Сибири и Дальнего Востока по баскетболу среди мужских команд.

6-7 сентября в акватории о. Русский, бухта Аякс пройдет вторая парусная регата «Кубок Восточного экономического форума 2017» в классе яхт «Platu 25». Начало 6 сентября в 11.00, 7 сентября в 12.00. Награждение 7 сентября в 17.00 на территории яхт-клуба «Семь футов» (г. Владивосток, ул. Лейтенанта Шмидта, 17).

6-7 сентября на о. Русский в 12.00 в кампусе ДВФУ, «Улица Дальнего Востока». Спортивная программа ВЭФ. Международный турнир по мас-рестлингу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]