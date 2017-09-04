Во Владивостоке детская драка закончилась разбирательством между родителями
Инцидент произошел несколько дней назад во Владивостоке. Как сообщает Инстаграм паблик @dps_vl, во дворе одного из жилых домов во Фрунзенском районе подрались девочка и мальчик 8 и 9 лет. Кто зачинщик конфликта, не ясно. Между тем, на видео можно рассмотреть, как дети сначала толкаются, затем мальчик пинает девочку, а та, споткнувшись о бордюр, падает.
На другом видео того же интернет-ресурса, отец девочки ведет мальчика, схватив его за шиворот, а тот, пытаясь вывернуться, падет. А через минуту, вырываясь из рук мужчины, убегает.
В результате этого происшествия, отец мальчика, юрист по профессии, написал на отца девочки заявление в полицию. Утверждается, что ребенка потом доставили в 1000-коечную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. По данному делу начато административное разбирательство по причине порчи имущества. Мальчику оказывается, порвали рубашку и якобы нанесли побои. Сейчас этим делом занимаются сотрудники 4-го отдела полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
05.04.2017 Во Владивостоке автоледи ударила по голове 9-летнего мальчика,который нечаянно задел ее машину
-
05.11.2015 Во Владивостоке 11-летняя девочка забеременела от собственного отца
-
15.09.2015 Во Владивостоке хозяйка малолитражки сбила ребенка
-
11.08.2015 Во Владивостоке мать выпавшего из окна двухлетнего ребенка привлечена к административной ответственности
-
14.05.2014 Во Владивостоке 6-летний мальчик бросился под колеса джипа
-
17.02.2014 Полицейские Дальнегорска разыскали ушедшего из дома подростка
Добавить комментарий