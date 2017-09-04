Во Владивостоке детская драка закончилась разбирательством между родителями

Инцидент произошел несколько дней назад во Владивостоке. Как сообщает Инстаграм паблик @dps_vl, во дворе одного из жилых домов во Фрунзенском районе подрались девочка и мальчик 8 и 9 лет. Кто зачинщик конфликта, не ясно. Между тем, на видео можно рассмотреть, как дети сначала толкаются, затем мальчик пинает девочку, а та, споткнувшись о бордюр, падает.

На другом видео того же интернет-ресурса, отец девочки ведет мальчика, схватив его за шиворот, а тот, пытаясь вывернуться, падет. А через минуту, вырываясь из рук мужчины, убегает.

В результате этого происшествия, отец мальчика, юрист по профессии, написал на отца девочки заявление в полицию. Утверждается, что ребенка потом доставили в 1000-коечную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. По данному делу начато административное разбирательство по причине порчи имущества. Мальчику оказывается, порвали рубашку и якобы нанесли побои. Сейчас этим делом занимаются сотрудники 4-го отдела полиции.

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Сен 4 2017 в 4:20 PDT

Публикация от Экипажи ДПС [Приморье] 18+ (@dps_vl) Сен 4 2017 в 7:01 PDT

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]