Организаторы ВЭФ-2017 не планируют устраивать специальную межкорейскую встречу - Трутнев

Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) во Владивостоке не устраивают никаких специальных встреч между иностранными делегациями, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о возможной встрече в рамках форума представителей КНДР и Республики Корея. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мы занимаемся форумом, мы рады всем гостям. Никаких специальных встреч мы, конечно, не организовываем. Это может быть инициатива участника форума", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос о шансах встречи во Владивостоке делегатов Южной Кореи и КНДР.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]