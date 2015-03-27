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В ТОР и Свободном порту Владивосток созданы все условия для бизнеса - Минвостокразвития

В ТОР и Свободном порту Владивосток созданы все условия для бизнеса - Минвостокразвития

Фото: Приморская газета

Необходимые условия для развития бизнеса созданы на территориях опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ), заявил во вторник статс-секретарь - заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Мне кажется, что в ТОРе и Свободном порту Владивосток создано все. Вы просто не видели, скажем так, технологического парка, который будет в ТОРе построен, когда ТОР наконец-то заработает, там будут все условия для того, чтобы развивать свой бизнес", - пояснил он во время дискуссионной площадки молодежного дня третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

По его словам, несмотря на это есть несколько проблем, с которыми сталкиваются резиденты ТОРов и СПВ, в числе которых вопросы получения земельных участков, таможенного и налогового регулирования. "Практику будем изменять вместе, рассматривая каждый отдельный кейс", - добавил он.

Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" вступил в силу 12 октября 2015 года. Статус резидента свободного порта Владивосток получили 276 компаний с общим объемом капиталовложений более 325 млрд рублей, планируется создать более 29 тыс. рабочих мест. Уже реализовано 10 инвестиционных проектов, на стадии строительно-монтажных работ находятся 26 объектов, на стадии проектирования - 21 объект. В 2017 году в свободном порту планируются к запуску 45 предприятий.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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