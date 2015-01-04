ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Бровничах

Смертельное ДТП произошло в Бровничах по дороге из Партизанска, не доезжая Серебряного перевала. Перевернулась машина скорой помощи, водитель погиб. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control, автомобиль принадлежит больнице в Партизанске.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]