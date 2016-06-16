Некоторые категории семей с детьми в Приморье еще могут компенсировать ущерб от прошлогоднего тайфуна «Лайонрок»

Заканчивается прием заявлений от многодетных и семей с детьми-инвалидами, на компенсацию затрат, связанных с прошлогодним тайфуном «Лайонрок». Семьи, полностью или частично потерявшие имущество в 2016 году во время стихийного бедствия, могут обратиться за выплатой до 30 сентября включительно. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В департаменте труда и социального развития напоминают: размер компенсации составляет не более 30 тысяч рублей.

«Дополнительная финансовая помощь может расходоваться на приобретение товаров первой необходимости», – уточняют специалисты.

К таким относятся шкафы для одежды или посуды, мебель для спален и кухонь, холодильник, газовая или электрическая плита, стиральная машина, микроволновая печь, электрический чайник, радиатор отопления, электроводонагреватель, пылесос, телевизор, насос для подачи воды в случае отсутствия централизованного водоснабжения.

Для получения компенсации необходимо представить в территориальные отделы соцзащиты или многофункциональные центры заявление и документы, в том числе подтверждающие приобретение имущества первой необходимости после даты объявления ЧС в муниципальном образовании.

«Это могут быть счета, счета-фактуры, кассовые, товарные чеки либо иные документы, подтверждающие оплату», – поясняют в ведомстве.

В департаменте также напоминают, что подать документы можно через портал Госуслуг или социальный портал департамента труда и социального развития Приморского края.

Напомним, что во время ликвидации последствий прошлогоднего тайфуна в помощь приморцам из разных регионов России на специальный счет поступило более 10 миллионов рублей. По решению Губернатора Владимира Миклушевского деньги направлены на поддержку отдельных категорий семей с детьми.

«На компенсации израсходовано 5,6 миллионов рублей. Мы смогли финансово поддержать 209 многодетных родителей», – информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Напомним, в Приморье также открыт специальный счет для поддержки семей, пострадавших от проливных дождей в начале августа этого года.

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:

УФК по Приморскому краю (КГАУСО "ПЦСОН" лс 30206У48830)

ИНН 2536133084

КПП 254301001

р/с 40601810505071000001

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК

БИК 040507001

ОКТМО 05701000001

ОГРН 1032501290194

КБК 00000000000000000180

ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в назначение платежа: «Благотворительные средства пострадавшим от наводнения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]