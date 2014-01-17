Студенты и школьники во Владивостоке будут создавать блокчейн и дополненную реальность
В Дальневосточном федеральном университете в 2017 году откроется магистратура, в которой студенты будут изучать создание блокчейна и виртуальной дополненной реальности. Этим же займутся и школьники в рамках дополнительного образования в одном из колледжей Владивостока. Об этом во вторник на Восточном экономическом форуме ТАСС рассказал лидер движения "Кибер Россия" Роман Поволоцкий, сообщает "Вести: Приморье".
"В этом году мы запускаем магистратуру, набрали уже более 150 человек, очень живой интерес к этому. 150 человек это только ДВФУ. Мы берем те узлы, в которых большое количество трудностей. В данный момент это блокчейн, виртуальная дополненная реальность, в следующем году это искусственный интеллект и интернет-вещание", - сообщил Поволоцкий.
Что касается дополнительного образования, по словам собеседника, движение "Кибер Россия" сотрудничает в этом вопросе с администрацией Приморского края. В настоящее время власти помогают определить в каком из колледжей ввести дополнительные факультативы для школьников по блокчейнам и созданию виртуальной дополненной реальности. Еще одна цель на ближайшую перспективу - создание штата преподавателей.
"С этого года мы будем открывать дополнительное школьное образование. Администрация Приморского края помогает, определяем колледж, где это будет проводиться. Ближайший год наша цель с одной стороны - создание качественного штата преподавателей, которые готовы работать в данном направлении, с другой стороны поиск технологических партнеров, которые должны осуществлять полезную нагрузку на стартапы", - сказал собеседник.
Поволоцкий добавил, что сейчас найм разработчика виртуальной реальности в регионах Дальнего Востока стоит от 75 тыс. рублей, а Москве, Санкт-Петербурге от 150 тыс. рублей. "Хотелось бы, чтобы наши программисты перестали уезжать в другие страны, а находили условия хорошие здесь и начинали заниматься при помощи ДВФУ собственно экспортом (в страны АТР - прим. ТАСС)", - сказал эксперт.
Федеральная образовательная программа "Кибер Россия", направленная на подготовку специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной реальности (VR/AR) и технологий блокчейна, одобрена президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 26 июля в Петрозаводске в рамках форума "Карелия: точки роста". Участников образовательной программы будут обучать игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев и образцам эксплуатации устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, разработке и оптимизации VR/AR приложений для PC и мобильных платформ. Итогом обучения станут готовые продукты, созданные по заказу образовательных учреждений, коммерческих компаний и корпораций, а также стартапы, которые должны развивать эти продукты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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