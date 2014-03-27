Власти думают о безопасности Приморья на случай обострения конфликта на Корейском полуострове

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский призвал не сеять панику в регионе, говоря о возможном обострении конфликтной ситуации на Корейской полуострове. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Могу всех успокоить. Планы (по обеспечению безопасности населения - ИФ) существуют, они носят закрытый характер. Поэтому здесь о них говорить не буду. Они носят общий характер - от всех угроз, не только со стороны потенциальных. Специально говорю: потенциальных. Не надо, на мой, взгляд, сейчас кого-то пугать», - сказал губернатор журналистам во вторник в рамках Восточного экономического форума.

Приморский край - единственный российский регион, который непосредственно граничит с КНДР. Накануне Северная Корея на одном из своих полигонов провела, предположительно, очередное ядерное испытания. Официально Пхеньян заявил о подрыве водородной бомбы. В целом ряде населенных пунктов Приморья жители ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

Приморские метеорологи сообщают, что радиационный фон в крае не изменился.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]