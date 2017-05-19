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Теплая погода будет в Приморье в дни ВЭФ

Теплая погода будет в Приморье в дни ВЭФ

Приморье сегодня, 6 сентября, накроют фронтальные разделы циклона, который с Китая выйдет на Хабаровский край. Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой  на пресс-службу Примгидромета, во Владивостоке в среду, 6 сентября, переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Ветер умеренный до сильного. Температура ночью была +17…+19°С, днём +22…+24°С.

В четверг во Владивостоке ожидается теплая без осадков погода. Днем воздух прогреется до +24…+26°С.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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