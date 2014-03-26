Министр внешнеэкономических связей КНДР возглавил делегацию страны на ВЭФ

Министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже возглавил делегацию страны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Его имя числится в списке участников форума, который имеется в распоряжении ТАСС, сообщает "Вести: Приморье".

Помимо главы ведомства, в форуме со стороны КНДР примет участие директор третьего департамента этого ведомства Ким Сен Рен, а также генеральный консул во Владивостоке Зо Сек Чхол.

Внимание наблюдателей приковано к северокорейской делегации в связи с резким обострением ситуации на Корейском полуострове, а также участием в этом же мероприятии обширной делегации Южной Кореи, которую возглавляет президент Мун Чжэ Ин.

Заместитель южнокорейского премьер-министра, министр планирования и финансов Ким Дон Ён уже заявил журналистам, что встреча с представителями КНДР на ВЭФ не планируется. Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также сообщил журналистам, что специальной встречи представителей Сеула и Пхеньяна на ВЭФ не запланировано, однако "это может быть инициатива участников форума".

Как ожидается, ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР войдет в повестку двусторонних встреч во Владивостоке на высшем уровне.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]