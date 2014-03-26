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Министр внешнеэкономических связей КНДР возглавил делегацию страны на ВЭФ

Министр внешнеэкономических связей КНДР возглавил делегацию страны на ВЭФ

Министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже возглавил делегацию страны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Его имя числится в списке участников форума, который имеется в распоряжении ТАСС, сообщает "Вести: Приморье".

Помимо главы ведомства, в форуме со стороны КНДР примет участие директор третьего департамента этого ведомства Ким Сен Рен, а также генеральный консул во Владивостоке Зо Сек Чхол.

Внимание наблюдателей приковано к северокорейской делегации в связи с резким обострением ситуации на Корейском полуострове, а также участием в этом же мероприятии обширной делегации Южной Кореи, которую возглавляет президент Мун Чжэ Ин.

Заместитель южнокорейского премьер-министра, министр планирования и финансов Ким Дон Ён уже заявил журналистам, что встреча с представителями КНДР на ВЭФ не планируется. Ранее вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также сообщил журналистам, что специальной встречи представителей Сеула и Пхеньяна на ВЭФ не запланировано, однако "это может быть инициатива участников форума".

Как ожидается, ситуация вокруг ракетно-ядерной программы КНДР войдет в повестку двусторонних встреч во Владивостоке на высшем уровне. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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