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Показ мод для будущих мам состоится во Владивостоке

Показ мод для будущих мам состоится во Владивостоке

Фото: Роддом №3г. Владивостока

Показ мод и познавательная экскурсия ожидают будущих мам, которые станут гостями праздника в роддоме № 3 Владивостока. Мероприятие пройдет в пятницу, 8 сентября, и будет приурочено к Международному дню красоты, который традиционно отмечается в учреждении.

Как сообщает "Вести: Приморье", стать гостями встречи смогут все желающие, однако в первую очередь мероприятие будет полезно тем, кто готовится к появлению на свет долгожданного малыша. Для женщин и их супругов проведут презентацию медучреждения, в процессе которой особое внимание уделят оснащению родзалов и «партнерским» родам, а также теме обезболивания, которая неизменно вызывает интерес со стороны будущих мам.

В качестве развлекательной части программы присутствующим предложат показ модной одежды для беременных от салона «Грацио». При этом участие в дефиле примут не обычные модели, а женщины, которые носят под сердцем ребенка. Кроме того, всех будущих мам ожидают подарки и угощения. А завершится праздник экскурсией по акушерскому корпусу роддома № 3 Владивостока. Все желающие смогут осмотреть родзалы и послеродовое отделение, посетив расположенные здесь палаты для совместного пребывания мам и их малышей и оценив созданный в них уют и комфорт для пациентов.

Праздник, приуроченный к Международному дню красоты, состоится в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «ВКРД № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж) в пятницу, 8 сентября. Начало – в 14 часов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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