Глава МЧС поздравил первокурсников Дальневосточной пожарно-спасательной академии с присягой
Глава МЧС Владимир Пучков посетил в среду Дальневосточную пожарно-спасательную академию на острове Русский во Владивостоке, где поздравил первокурсников с приведением к присяге.
"Сегодня в Дальневосточной спасательной академии радостный день - курсанты, сдавшие сложные приемные испытания, пройдя серьезный отбор по прохождению первоначальной подготовки, сегодня примут присягу. Наша главная задача - это оказание помощи человеку в беде и каждый из вас пройдет практику в зонах ЧС и в реальной обстановке будет участвовать в ликвидации последствий пожаров. Я поздравляю вас с праздником и каждому желаю удачи, благополучия и хороших оценок" , - сказал он, поздравляя первокурсников.
Также министр осмотрел технику Владивостокского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Дальневосточная пожарно - спасательная академия МЧС России начала обучение специалистов по специальности "пожарная безопасность" 1 сентября 2013 года. Академия - одно из молодых учебных заведений в системе МЧС России, которая расположена во Владивостоке на острове Русский. Основная задача педагогического коллектива вуза - это подготовка квалифицированных кадров для территориальных органов МЧС России на Дальнем Востоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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