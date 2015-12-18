РФ и Республика Корея создадут симуляционный центр для медиков во Владивостоке
РФ и Республика Корея совместно создадут симуляционный центр для врачей на Дальнем Востоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Сформировалось несколько направлений сотрудничества. Прежде всего это совершенствование образовательного процесса и формирование общего симуляционно-тренингового центра", - сообщила журналистам в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что всего в РФ таких центров уже больше 70. Они необходимы для отработки студентами и практикующими врачами медицинских манипуляций, хирургических навыков, эндоскопических и лапароскопических, и других сложных медицинских подходов.
"У коллег из Южной Кореи есть очень интересные оригинальные наработки тоже. Мы решили объединить наши усилия, и здесь во Владивостоке мы организовываем по сути совместное инновационное производство для разработки новых образовательных девайсов", - уточнила Скворцова.
Соответсвующий договор в среду в рамках Восточного экономического форума подписан Россией и Республикой Кореей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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