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РФ и Республика Корея создадут симуляционный центр для медиков во Владивостоке

РФ и Республика Корея создадут симуляционный центр для медиков во Владивостоке

Фото: Fishretail

РФ и Республика Корея совместно создадут симуляционный центр для врачей на Дальнем Востоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Сформировалось несколько направлений сотрудничества. Прежде всего это совершенствование образовательного процесса и формирование общего симуляционно-тренингового центра", - сообщила журналистам в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она отметила, что всего в РФ таких центров уже больше 70. Они необходимы для отработки студентами и практикующими врачами медицинских манипуляций, хирургических навыков, эндоскопических и лапароскопических, и других сложных медицинских подходов.

"У коллег из Южной Кореи есть очень интересные оригинальные наработки тоже. Мы решили объединить наши усилия, и здесь во Владивостоке мы организовываем по сути совместное инновационное производство для разработки новых образовательных девайсов", - уточнила Скворцова.

Соответсвующий договор в среду в рамках Восточного экономического форума подписан Россией и Республикой Кореей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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