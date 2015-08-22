Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин: Процветание Юга и Севера полезно для развития Дальнего Востока

Только корейский народ может решать вопросы войны на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник южнокорейский лидер в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, сообщает «Вести: Приморье».

«Наша твердая позиция заключается в том, что на Корейском полуострове война не должна вновь начаться. И, кроме Кореи, ни у кого нет права решать, быть ли войне на Корейском полуострове», - подчеркнул Мун Чжэ Ин, говоря о напряженной ситуации в регионе. Ракетно-ядерная проблема КНДР должна быть решена исключительно мирным путем, полагает южнокорейский президент.

«Мы не стремимся сокрушить северокорейский режим или добиться объединения путем его поглощения. Мы стремимся решить северокорейскую ядерную проблему, гарантируя безопасность режиму Северной Кореи. Мы хотим построить систему прочного мира на Корейском полуострове», - заявил Мун Чжэ Ин. «Кроме того, мы хотим создать экономическое сообщество, в котором Юг и Север процветали бы вместе. Это будет полезно и для развития Дальнего Востока России», - уверен президент.

«Прошу не только российское правительство, но и народ России проявить глубокое внимание и оказать поддержку усилиям, направленным на мирное воссоединение Корейского полуострова», - сказал Мун Чжэ Ин.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. Так, Северная Корея утром 3 сентября провела шестые ядерные испытания. Как заявили в Южной Корее, об этом свидетельствует зафиксированное землетрясение.

По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на синоптиков. Мощность взрыва составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщил глава комитета по обороне парламента Южной Кореи со ссылкой на донесения военных.

За несколько часов до землетрясения Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет.

В Северной Корее уверяют, что зафиксированное землетрясение — это испытание именно водородной бомбы.

Несмотря на появившиеся в СМИ рассказы очевидцев о подземных толчках, ощущавшихся в Приморском крае, по информации, представленной на сайте Приморской службы МЧС, 3 сентября землетрясений на территории края зафиксировано не было.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]