Глава МИД Японии посетит Владивосток для участия в ВЭФ

Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Владивосток для участия в третьем по счету Восточном экономическом форуме. Об этом сообщаетт "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.

"Участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке станет для меня первым визитом в Россию в качестве министра иностранных дел. И Япония, и Россия являются членами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которых лежит ответственность. Построение устойчивых отношений между двумя странами как между важными партнерами крайне важно для стабильности и развития региона", - сказал в своем первом интервью российским СМИ Таро Коно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]