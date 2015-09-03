Глава МИД Японии посетит Владивосток для участия в ВЭФ
Министр иностранных дел Японии Таро Коно посетит Владивосток для участия в третьем по счету Восточном экономическом форуме. Об этом сообщаетт "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
"Участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке станет для меня первым визитом в Россию в качестве министра иностранных дел. И Япония, и Россия являются членами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), на которых лежит ответственность. Построение устойчивых отношений между двумя странами как между важными партнерами крайне важно для стабильности и развития региона", - сказал в своем первом интервью российским СМИ Таро Коно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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