Полицейская машина, набитая коноплей, замечена на трассе в Приморье
6 сентября на трассе Уссурийск - Михайловка, была замечена полицейская машина, набитая кустами конопли так, что двери не закрывались. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.
Необычная картина вызвала вполне оправданные едкие комментарии пользователей социальных сетей.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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