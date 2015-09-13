Полицейская машина, набитая коноплей, замечена на трассе в Приморье

6 сентября на трассе Уссурийск - Михайловка, была замечена полицейская машина, набитая кустами конопли так, что двери не закрывались. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Необычная картина вызвала вполне оправданные едкие комментарии пользователей социальных сетей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]